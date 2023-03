Borseggiatrici Milano | Elly Schlein difende la privacy delle borseggiatrici

(Di martedì 14 marzo 2023) La recente vicenda della denuncia di Monica Romano aha scatenato un acceso dibattito politico. In particolare, la posizione espressa daha suscitato diverse polemiche. Secondo alcuni esponenti del centrodestra, l’esponente del Partito Democratico avrebbe difeso ladi, accusando il nuovo Pd di essere incentivo alla difesa dei furti. Tuttavia, altri hanno sostenuto che si tratti di una tesi errata e fuorviante. La questione, infatti, solleva una serie di interrogativi legati alla tutela dei diritti umani e della, ma anche alla necessità di combattere il fenomeno del furto e della criminalità. In ogni caso, la vicenda dimostra quanto sia importante un dialogo sereno e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnalisaChirico : La consigliera Pd di Milano, anziché prendersela con borseggiatrici e ladruncoli, stigmatizza chi li filma con lo s… - LaVeritaWeb : Nel giorno dell’incoronazione del nuovo segretario, che ha nominato Stefano Bonaccini presidente, a Milano il consi… - ultimora_pol : Monica #Romano (PD), consigliera comunale di Milano, interviene sul tema delle borseggiatrici nella metro di Milano… - adrianobusolin : RT @Stocca64: #Borseggiatrici filmate sulla #Metro a #Milano: Invece di mettersi dalla parte delle vittime, il #Pd solidarizza con i #delin… - GCugini : RT @MiTomorrow: OK, ADESSO E’ COLPA 'NOSTRA'? ?? La consigliera Monica Romano: basta pubblicare video delle #borseggiatrici a #Milano. Ma p… -

Leggi Anchedi, continua la battaglia di Valerio Staffelli: applausi in metropolitana Leggi Anche, i passeggeri della metro si ribellano contro la ladra ...La consigliera comunale del Pd aMonica Romano è scesa in campo giorni fa per difendere la privacy dellerom, filmate da un gruppo di volontari che ha creato una "squadra anti ...Mette insieme persone e storie del tutto rispettabili, ma che vanno dall'ingresso della Camusso in direzione alla consigliera diche prende posizione a favore', ha sottolineato ...

Milano, il video delle borseggiatrici in metro. La consigliera comunale Romano: «È violenza». Polemica sui social Corriere Milano

Riascolta Dibattito sui video che riprendono le borseggiatrici a Milano di Uno, nessuno, 100Milan. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Monica Romano, eletta consigliere del Comune di Milano per il Partito democratico, è l’incarnazione di un partito vocato a ...