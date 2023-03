Borseggiatrici in metro? Dico sì ai video: la gogna è giusta (Di martedì 14 marzo 2023) In un suo post poi cancellato, il consigliere comunale di Milano Monica Romano sosteneva che fosse sbagliato filmare le Borseggiatrici dei mezzi pubblici perché così la loro privacy viene violata e vengono messe alla gogna inutilmente. Ci rendiamo conto? Ma se voi aveste subito un furto? Se foste stati uno di quelli che alla Stazione Centrale ha subito una coltellata? A differenza di Gramellini, che oggi ci spiega come la consigliera Pd non abbia completamente torto, non ho problemi a dirlo: rivenDico la possibilità della gogna mediatica per chi mi deruba o per chi entra in casa mia. Fino a prova contraria, la privacy che sta venendo violata è la mia! Invece, per la sinistra, due foto sui social sono peggio di una rapina. È una roba che denota la loro mentalità del cazzo: i diritti di chi mi fa un furto dovrebbero ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 14 marzo 2023) In un suo post poi cancellato, il consigliere comunale di Milano Monica Romano sosteneva che fosse sbagliato filmare ledei mezzi pubblici perché così la loro privacy viene violata e vengono messe allainutilmente. Ci rendiamo conto? Ma se voi aveste subito un furto? Se foste stati uno di quelli che alla Stazione Centrale ha subito una coltellata? A differenza di Gramellini, che oggi ci spiega come la consigliera Pd non abbia completamente torto, non ho problemi a dirlo: rivenla possibilità dellamediatica per chi mi deruba o per chi entra in casa mia. Fino a prova contraria, la privacy che sta venendo violata è la mia! Invece, per la sinistra, due foto sui social sono peggio di una rapina. È una roba che denota la loro mentalità del cazzo: i diritti di chi mi fa un furto dovrebbero ...

