Borse Ue allungano dopo inflazione Usa nelle attese. Resta l'ombra del crack Svb

(Di martedì 14 marzo 2023) Riflettori puntati sulle mosse delle autorità Usa per evitare il rischio contagio. Euro si indebolisce, in rialzo il petrolio, prezzi gas in calo. Spread in rialzo a 196 punti, continua calo rendimento decennale

Borse Ue riprendono fiato, ma il crack Svb pesa sulle banche. Asta Btp: tassi a top da 2012 Il Sole 24 ORE

Le Borse europee ingranano la marcia con Francoforte che sale dell'1% in attesa dell' inflazione Usa e con i future su Wall Street positivi. Milano allunga a +0,81% con il Ftse Mib a 26.396 punti. (AN ...Le Borse europee continuano a pagare l'effetto banche centrali - Grande successo per il Btp Italia - Vivendi boccia le offerte Cdp e Kkr per Tim - Elettricità: prezzi in calo del 20% ...