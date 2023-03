Borse, il fallimento della Svb non fa più paura: rialzo in tutta Europa. Milano è la migliore (Di martedì 14 marzo 2023) Ieri la peggiore, oggi la migliore. Nessuna Borsa più di quella di Milano rende bene il passaggio dal panico all’euforia delle piazze finanziarie europee. Ma tant’è: dopo lo choc causato dal fallimento della Silicon Valley Bank e la discesa in picchiata dei titoli ieri le Borse hanno fatto registrare ovunque in Europa il segno “più”. Tra queste, Milano su tutte, con un recupero rispetto a ieri del 2,4 per cento con lo spread in netta discesa sui 185 punti. Tra i listini più premiati dalla seduta, in testa Interpump (+4,4 per cento) e Generali (+3,6). In recupero anche i principali istituti di credito, ieri fortemente penalizzati: da UniCredit (+4,2 per cento) a Intesa Sanpaolo (+3,4). In fondo chiude in rosso la sola DiaSorin (-0,3) mentre fuori dal listino ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 marzo 2023) Ieri la peggiore, oggi la. Nessuna Borsa più di quella dirende bene il passaggio dal panico all’euforia delle piazze finanziarie europee. Ma tant’è: dopo lo choc causato dalSilicon Valley Bank e la discesa in picchiata dei titoli ieri lehanno fatto registrare ovunque inil segno “più”. Tra queste,su tutte, con un recupero rispetto a ieri del 2,4 per cento con lo spread in netta discesa sui 185 punti. Tra i listini più premiati dalla seduta, in testa Interpump (+4,4 per cento) e Generali (+3,6). In recupero anche i principali istituti di credito, ieri fortemente penalizzati: da UniCredit (+4,2 per cento) a Intesa Sanpaolo (+3,4). In fondo chiude in rosso la sola DiaSorin (-0,3) mentre fuori dal listino ...

