Borsa | Tokyo e Hong Kong cadono in scia Svb | tiene la Cina

(Di martedì 14 marzo 2023) Borse di Asia e Pacifico in caduta inai listini europei dopo il crac della californiana Silicon Valley Bank che non ha però trasto Wall Street i cui future sono positivi cosi come quelli ...

In forte ribasso, che mostra una discesa del 2,19% e archivia la seduta a 27.222 punti. Si è ... Poco mossa ladi Milano , che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di ...il Nikkei lascia sul terreno il 2,19% con il peso dei finanziari. Male anche Hong Kong che a scambi in corso perde il 2,3% con il tonfo di Hasbc. Più contenuta la flessione di Shanghai ( - 0,...In Asia i listini sono tutti in rosso e in particolare ladiche va giù di oltre il 2%, mentre i titoli di grandi banche come Mizhuo, Mufg e Smfg scendono tra il 7% e l'8% perché i trader ...

Giornata decisamente negativa per tutte le Borse europee, nonostante le rassicurazioni che per il Vecchio Continente non ci saranno rischi di un contagio generalizzato dal crac di Silicon Valley Bank ...Apertura in lieve rialzo per la borsa svizzera nella seconda seduta della settimana: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 10'642,66 punti, in progressione dello 0,10% rispetto a ieri.