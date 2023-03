Borsa: Europa sale ancora dopo inflazione Usa, Milano +1,15% (Di martedì 14 marzo 2023) L'inflazione non delude e i mercati prendono ancora più coraggio dopo il tonfo della vigilia sul crac di Silicon Valley Bank. Tra i listini europei Francoforte guadagna l'1,2%, Parigi l'1%, Milano l'1,... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) L'non delude e i mercati prendonopiù coraggioil tonfo della vigilia sul crac di Silicon Valley Bank. Tra i listini europei Francoforte guadagna l'1,2%, Parigi l'1%,l'1,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 24ORERadiocor : Borsa: Europa sui massimi dopo inflazione Usa in linea, +1% Milano - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… - fisco24_info : Borsa: Europa sale ancora dopo inflazione Usa, Milano +1,15%: Mercati prendono ancora più coraggio - ansa_economia : Borsa: Europa recupera in attesa inflazione Usa, Milano +0,43%. Future Wall Street confermano rialzo, giù petrolio… - fisco24_info : Borsa: Europa allunga in attesa inflazione Usa, Milano +0,8%: Brilla Generali dopo conti, bene Tim in attesa cda do… - thomac23 : @CancAtomic sara’ un’opinione in merito al criterio adottato.. che ricordiamolo .. è applicato in tutta europa. all… -