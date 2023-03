Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sandromerg : RT @itsmeback_: Russia +320 mld surplus commerciale. Europa -292 mld bruciati dalla Borsa. - fisco24_info : Borsa: Europa e Ny vogliono archiviare Svb, Milano +2,4%: Riviste le scommesse sui tassi, giù i bond. Rimbalzano le… - LargeDenis : RT @itsmeback_: Russia +320 mld surplus commerciale. Europa -292 mld bruciati dalla Borsa. - fabriziox23 : RT @itsmeback_: Russia +320 mld surplus commerciale. Europa -292 mld bruciati dalla Borsa. - ilPontormo : RT @itsmeback_: Russia +320 mld surplus commerciale. Europa -292 mld bruciati dalla Borsa. -

Le Borse europee corrono con Wall Street sulle scommesse degli investitori che il caso del fallimento della Silicon Valley Bank possa essere gestito senza che la crisi si propaghi a tutto il settore ...L'deve invece affidarsi completamente a partner esterni per l'approvvigionamento di questi metalli. Il vento potrebbe pero' cambiare, con le nazioni occidentali che iniziano a investire in ..."Inil monitoraggio del rischio di liquidita' e' fatto con particolare attenzione" commenta Torriero facendo capire che, invece, nel caso della banca regionale Usa non e' stato fatto ...

A New York il Nasdaq balza dell'1,8% e l'S&P 500 dell'1,6%. Tirano la volata ai listini europei gli acquisti sulle banche (+2,3% l'indice Stoxx di settore), sull'abbigliamento e il lusso (+2,4%) e ...