Boom di migranti e l’Italia accusa la Wagner

(Di martedì 14 marzo 2023) Numero record di sbarchi diin Italia. Crosettoi mercenarie il capo dell’organizzazione lo insulta e replica: “Noi non ce ne occupiamo”. Ildiè pilotato dai mercenari russi? Barcone carico di– Ph Credit redattoresociale.itIl ministro della Difesa Guido Crosetto e il ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno espresso forte preoccupazione sul numero degli sbarchi avvenuto in queste settimane e pensano che dietro ci possa essere la. Un gruppo di mercenari russi attivo in Libia e in altri Paesi africani. Il ministro Tajani, al termine di un incontro a Gerusalemme con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, si è rivelato preoccupato: perché moltiarrivano da aree ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Boom migranti, il ministro della Difesa Guido #Crosetto ipotizza infiltrazioni russe: 'L'aumento esponenziale del f… - Agenzia_Ansa : Crosetto: 'Boom di migranti per la strategia dei mercenari della Wagner'. Tajani: 'In molti arrivano dalle zone con… - NicolaPorro : #Meloni convoca un vertice con i servizi segreti: il sospetto sul boom di #migranti ?? - sole24ore : Migranti, cosa c’entra il boom di sbarchi con i mercenari della Wagner? - fisco24_info : Migranti, cosa c’entra il boom di sbarchi con i mercenari della Wagner?: Dopo il botta e risposta tra Roma e Mosca,… -

