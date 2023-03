“Bonucci mi guardò e disse …”: un ex Milan si confessa (Di martedì 14 marzo 2023) Intervistato dai microfoni di Cronache di Spogliatoio, un ex Milan ha parlato della sua carriera in rossonero e su Leonardo Bonucci ... Leggi su pianetamilan (Di martedì 14 marzo 2023) Intervistato dai microfoni di Cronache di Spogliatoio, un exha parlato della sua carriera in rossonero e su Leonardo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : “Bonucci mi guardò e disse …”: un ex @acmilan si confessa #SempreMilan #ACMilan #Milan #Bonucci - cazobubolo : RT @GinoSud1: @realvarriale La salernitana ha fatto gol di mano con Candreva e lo stesso Candreva a fine partita teneva in gioco Bonucci su… - GinoSud1 : @realvarriale La salernitana ha fatto gol di mano con Candreva e lo stesso Candreva a fine partita teneva in gioco… - Frank_Fadeout : @max_cromax @noianononhodet1 Sono 15 anni che leggo porcherie (non da parte tua ) su Bonucci poi guardo il suo pal… - tenhiju : @romeoagresti @GoalItalia Meno male che non la guardo, bonucci non lo reggo più. -

Juventus - Friburgo 1 - 0: cronaca diretta live e risultato finale A disposizione: Pinsoglio, Perin, Chiesa, Gatti, Kean, Bonucci, Rugani, Soulé, Paredes, Fagioli, Barrenachea. Allenatore: Allegri. FRIBURGO (3 - 4 - 3): Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart; Kubler, ... Juventus, Allegri: 'Friburgo forte ma voglio vedere atteggiamento propositivo' Bonucci sta meglio, a Roma ha giocato 55 minuti considerando anche il recupero e sono contento della prestazione che ha fatto. Chiesa centravanti L'ha già fatto l'anno scorso, ha le caratteristiche ... Juventus, fissato il prezzo per de Ligt: la Premier alla finestra Il club me ne ha parlato e in questa stagione ho dimostrato con gli infortuni di Chiellini e Bonucci di cosa sono capace. Ho dovuto prendere il comando ed è andata bene. Credo che questo sia il ... A disposizione: Pinsoglio, Perin, Chiesa, Gatti, Kean,, Rugani, Soulé, Paredes, Fagioli, Barrenachea. Allenatore: Allegri. FRIBURGO (3 - 4 - 3): Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart; Kubler, ...sta meglio, a Roma ha giocato 55 minuti considerando anche il recupero e sono contento della prestazione che ha fatto. Chiesa centravanti L'ha già fatto l'anno scorso, ha le caratteristiche ...Il club me ne ha parlato e in questa stagione ho dimostrato con gli infortuni di Chiellini edi cosa sono capace. Ho dovuto prendere il comando ed è andata bene. Credo che questo sia il ...