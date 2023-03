Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Bologna, Motta-Arnautovic si chiariscono. L’austriaco titolare a Salerno?: Bologna, Motta-Arnautovic si chiariscono… - MarcoLai_23 : RT @AzzoJacopo: Pezzo davvero illuminante. Il Bologna qualche settimana fa mi aveva fatto riflettere su ciò, per l'estrema libertà che Mott… - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: #Bologna, Motta-Arnautovic si chiariscono. L’austriaco titolare a Salerno?#SerieA - Gazzetta_it : #Bologna, Motta-Arnautovic si chiariscono. L’austriaco titolare a Salerno?#SerieA - AzzoJacopo : Pezzo davvero illuminante. Il Bologna qualche settimana fa mi aveva fatto riflettere su ciò, per l'estrema libertà… -

Tanto tuonò che piovve... altrove. Mentre da una parte di campo Marko Arnautovic si allena con intensità, vigore, sorrisi e due bei gol (quindi alla Arna), dall'altra c'è Zirkzee che - un secondo ...Ilcerca riscatto sabato alle 18 contro la Salernitana, ma Thiagodeve fare i conti con l'infermeria. Arrivano aggiornamenti importanti in casain merito alle condizioni di ...In questa edizione: - Calcio, seduta tecnico - tattica per ila Casteldebole dove la diplomazia lavora per riavvicinare le posizioni di Marko Arnautovic e del tecnico Thiago. L'austriaco potrebbe partire ancora in panchina nel match di sabato ...

La giornata di oggi è stata importante anche per una chiacchierata attesa, per certi versi dirimente o quantomeno utile per abbassare una temperatura che comunque non aveva scollinato i livelli di ...«A Torino Arnautovic c’entra poco e Motta, che è una persona eccezionale, lo ha anche ammesso: era una questione di scalate, con il Bologna che arrivava sempre tardi. Però ripeto: che sia Cecconi, ...