Bologna: le ultime su Orsolini, Dominguez e Zirkzee (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Un punto conquistato nelle ultime due partite, zero gol realizzati. Il Bologna cerca riscatto sabato alle 18 contro la Salernitana, ma Thiago Motta deve fare i conti con l’infermeria. Arrivano aggiornamenti importanti in casa Bologna in merito alle condizioni di Riccardo Orsolini e Nicolas Dominguez. C’è apprensione soprattutto per il primo, stella indiscussa degli emiliani e leader tecnico delle ultime settimane dopo l’assenza prolungata di Arnautovic. Entrambi si sono allenati in maniera differenziata anche oggi e rischiano ogni giorno che passa, sempre di più, di saltare anche la prossima giornata di campionato contro la Salernitana. Problemi anche per Zirkzee. Il centravanti rossoblù è stato vittima di un pestone abbastanza doloroso nel corso ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Un punto conquistato nelledue partite, zero gol realizzati. Ilcerca riscatto sabato alle 18 contro la Salernitana, ma Thiago Motta deve fare i conti con l’infermeria. Arrivano aggiornamenti importanti in casain merito alle condizioni di Riccardoe Nicolas. C’è apprensione soprattutto per il primo, stella indiscussa degli emiliani e leader tecnico dellesettimane dopo l’assenza prolungata di Arnautovic. Entrambi si sono allenati in maniera differenziata anche oggi e rischiano ogni giorno che passa, sempre di più, di saltare anche la prossima giornata di campionato contro la Salernitana. Problemi anche per. Il centravanti rossoblù è stato vittima di un pestone abbastanza doloroso nel corso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... afnewsinfo : See You next year, BcBf: ultime immagini dalla Bookfair bolognese 2023 Il Gatto si congeda con cuore grato dall’esp… - Fantacalcio : Bologna: pestone al piede per Zirkzee, le ultime - Santiagokiedis : RT @chrstnpls01: @OfficialUSS1919 1 gol nelle ultime 3 partite. 4 gol fatti e 1 subito. Compattezza, idee di gioco ed identità ritrovate,… - Tutto_CalcioNew : #Bologna, caso #Arnautovic: colloquio tra Sartori e #ThiagoMotta #tuttocalcionews #calcio - _Sim_Al_Bar : @gestfali @BiffiLuca @MimmoAdinolfi Si ma guardale le partite però! Le ultime 2 partite di Brozovic da titolare, pe… -

Alessandro Gozzoli: si scava nella vita del 40enne trovato morto, fissata l'autopsia Saranno i tabulati telefonici, i contatti anche social, le testimonianze e l'esame dell'appartamento che potrebbero aiutare a risalire a chi ha passato le ultime ore di vita con Alessandro. Sarebbe ... Concordia: a led tutte le luci della pubblica illuminazione L'intervento si concentra nel capoluogo, dove sono rimaste le ultime vie con lampade obsolete, mentre con i precedenti interventi erano stati sostituiti i punti luce nelle frazioni, tutte le lanterne ... Modena: un altro arresto della Polizia di Stato per spaccio La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino straniero di 23 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nelle ultime settimane, anche a seguito di segnalazioni da parte dei residenti relative a presunte cessioni di sostanze stupefacenti, è stato intensificato in orario serale il controllo del territorio da ... Saranno i tabulati telefonici, i contatti anche social, le testimonianze e l'esame dell'appartamento che potrebbero aiutare a risalire a chi ha passato leore di vita con Alessandro. Sarebbe ...L'intervento si concentra nel capoluogo, dove sono rimaste levie con lampade obsolete, mentre con i precedenti interventi erano stati sostituiti i punti luce nelle frazioni, tutte le lanterne ...La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino straniero di 23 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nellesettimane, anche a seguito di segnalazioni da parte dei residenti relative a presunte cessioni di sostanze stupefacenti, è stato intensificato in orario serale il controllo del territorio da ... Bologna: pestone al piede per Zirkzee, le ultime Fantacalcio ® Ius soli, Salvini attacca Lepore: "Fa comizi a scuola" Ora questa nuova polemica, che nelle ultime ore è approdata anche alla Camera. Propaganda, è l'accusa unanime del centro destra, mentre il centro sinistra difende il primo cittadino di Bologna. Che a ... Dove seguire il Bologna in tv fino a Pasqua Il sito Tuttobolognaweb.it di titolarità di M&P Editore S.r.l.c.r. con sede in Bologna, via Nazario Sauro 8, C.F./PI 03268611203, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico ... Ora questa nuova polemica, che nelle ultime ore è approdata anche alla Camera. Propaganda, è l'accusa unanime del centro destra, mentre il centro sinistra difende il primo cittadino di Bologna. Che a ...Il sito Tuttobolognaweb.it di titolarità di M&P Editore S.r.l.c.r. con sede in Bologna, via Nazario Sauro 8, C.F./PI 03268611203, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico ...