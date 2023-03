BMW e Mini: superati i 10 milioni di utenti attivi sulle app per smartphone (Di martedì 14 marzo 2023) Le app di BMW e Mini sono le interfacce universali tra i clienti, i loro veicoli e i costruttori. Oltre dieci milioni di automobilisti utilizzano le app “My BMW” e “Mini”, ricche di funzioni intelligenti, servizi pratici e consigli utili. Decine di migliaia di utenti hanno assegnato alle app un punteggio di 5 stelle nell’App L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: BMW Digital Key: disponibile da ora con gli smartphone Android BMW X6 M: la versione di Manhart BMW M5 2018: il video della presentazione La BMW Z8 di Steve Jobs sarà venduta all’asta per 520 mila dollari? BMW M5 Edition 35Years: un’auto imperdibile Auto a benzina, ibrida o elettrica. Come scegliere? Leggi su webmagazine24 (Di martedì 14 marzo 2023) Le app di BMW esono le interfacce universali tra i clienti, i loro veicoli e i costruttori. Oltre diecidi automobilisti utilizzano le app “My BMW” e “”, ricche di funzioni intelligenti, servizi pratici e consigli utili. Decine di migliaia dihanno assegnato alle app un punteggio di 5 stelle nell’App L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: BMW Digital Key: disponibile da ora con gliAndroid BMW X6 M: la versione di Manhart BMW M5 2018: il video della presentazione La BMW Z8 di Steve Jobs sarà venduta all’asta per 520 mila dollari? BMW M5 Edition 35Years: un’auto imperdibile Auto a benzina, ibrida o elettrica. Come scegliere?

