Blitz al mercato di Cerenova Sequestrate scarpe di marca contraffatte

(Di martedì 14 marzo 2023) Cerveteri – Continuano le operazioni volte a contrastare l'abusivismo a Marina di Cerveteri. Un totale di 40di, ben nascoste all'interno di 12 bustoni. É questo il materiale reperito dalla Polizia locale di Cerveteri, guidato dal Commissario capo Cinzia Lucchetti. Teatro della vicenda ildella domenica di, in un'operazione congiunta con il Commissariato Distaccato di Polizia di Stato di Ladispoli, quest'ultimo guidato dal Commissario Capo Roberto Statali. Ai trasgressori sono state comminati 5 mila euro di sanzioni, una denuncia penale per vendita di articoli contraffatti ed è stata sequestrata tutta la merce.

