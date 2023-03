Blitz a Chiaia | controllate 45 persone e 23 veicoli

(Di martedì 14 marzo 2023) di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo. Ieri gli agenti del Commissariato San Ferdinando, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio adove hanno identificato 45, di cui 11 con precedenti di polizia, e controllato 23, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo. Infine, gli operatori hanno contestato 4 violazioni del Codice della Strada per guida senza casco protettivo e mancanza di copertura assicurativa. Se ti va lascia un like alla notra pagina Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

I militari del nucleo antisofisticazione di Napoli, guidati dal comandante Alessandro Cisternino, sono intervenuti nel liceo di piazzetta Amendola a, dove è stata abbassata la saracinesca del ...di protesta a Napoli degli attivisti di Fridays For Future che hanno occupato per alcuni minuti gli uffici del Plenitude Store alla riviera di. 'Plenitude è Eni, è solo greenwashing - ha ...di protesta a Napoli degli attivisti di Fridays For Future che hanno occupato per alcuni minuti gli uffici del Plenitude Store alla riviera di. "Plenitude è Eni, è solo greenwashing - ha ...

Napoli, nei licei Umberto e Mercalli blitz dei Nas: chiusi i bar ilmattino.it

Riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie. Sono state, inoltre, elevate multe per 11mila euro NAPOLI – Chiusi i bar di cinque scuole a Napoli: questo il provvedimento a margine dei controlli condot ...Tra ieri e oggi i Nas e l’Asl hanno controllato e sospeso l’attività ai bar di diverse scuole napoletane: Mercalli, Alberti, Serra, ...