Blade Runner 2099: Jeremy Podeswa sarà il regista del pilot

Amazon ha annunciato che Jeremy Podeswa sarà coinvolto come regista del pilot di Blade Runner 2099, la nuova miniserie destinata a Prime Video ambientata nell'universo della saga sci-fi. Il filmmaker avrà inoltre l'incarico di produttore esecutivo del progetto che verrà realizzato da Alcon Entertainment e Scott Free Productions. Lo sviluppo dela miniserie Blade Runner 2099 era iniziato nel novembre 2021 e, come suggerisce il titolo, la storia

Blade Runner 2099: Jeremy Podeswa sarà il regista del pilot

Amazon ha annunciato che Jeremy Podeswa sarà coinvolto come regista del pilot di Blade Runner 2099, la nuova miniserie destinata a Prime Video ambientata nell'universo della saga sci-fi. Il filmmaker avrà inoltre l'incarico di produttore esecutivo del progetto che verrà realizzato da Alcon Entertainment e Scott Free Productions.

Per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli riguardante il progetto che, come suggerisce il titolo, dovrebbe essere ambientato 50 anni dopo gli eventi raccontati nel film Blade Runner 2049.