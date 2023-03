“Bis!” di Francesco Cicchella, le date del tour estivo (Di martedì 14 marzo 2023) MILANO – Dopo il grande successo del tour teatrale, tutto sold out, Francesco Cicchella ha ufficializzato le prime date del suo “Summer tour” con lo spettacolo “Bis!”. Eccole qui di seguito: • il 23 giugno al Belvedere di San Leucio di Caserta, • il 21 luglio al Teatro D’Annunzio di Pescara, • il 5 agosto al Castello di Udine, • il 17 agosto, una data speciale con tanti ospiti, alla Planet Arena di Paestum • il 19 agosto alla Versiliana di Marina di Pietrasanta. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. Biglietti disponibili sul circuito Ticketone.it. Infoline: 0773-414521. Produzione del tour: Top Agency Music & Ventidieci. Cicchella si gioca tutte le sue carte in un one man show esilarante, nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia (come ... Leggi su lopinionista (Di martedì 14 marzo 2023) MILANO – Dopo il grande successo delteatrale, tutto sold out,ha ufficializzato le primedel suo “Summer” con lo spettacolo “”. Eccole qui di seguito: • il 23 giugno al Belvedere di San Leucio di Caserta, • il 21 luglio al Teatro D’Annunzio di Pescara, • il 5 agosto al Castello di Udine, • il 17 agosto, una data speciale con tanti ospiti, alla Planet Arena di Paestum • il 19 agosto alla Versiliana di Marina di Pietrasanta. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. Biglietti disponibili sul circuito Ticketone.it. Infoline: 0773-414521. Produzione del: Top Agency Music & Ventidieci.si gioca tutte le sue carte in un one man show esilarante, nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia (come ...

