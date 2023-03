(Di martedì 14 marzo 2023) La decisione è stata presa.hala propria intenzione di porre fine alla propria carriera agonistica. Una notizia che già era stata anticipata dalla testata NRK, confermata poi dalla stessa biathleta norvegese. “Ho ottenuto molto di più di quello che avrei potuto sognare ed ora sento che è giunta l’ora di fare altro della mia vita“, le sue parole. Dopo aver ottenuto 16 medaglie d’oro tra Olimpiadi e Mondiali e vinto la classifica generale di Coppa del Mondo nel 2022, oltre quelle della sprint e dell’inseguimento e potendo vantare in carriera 19 successi (25 a squadre) e 43 podi a livello individuale (37 a squadre), il cerchio si è chiuso. “Non è stata una scelta del momento, è tutto l’inverno che ci penso e sento che è giunto il momento. E’ triste, molto triste dover salutare questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DavideSarti : Lascia una leggenda del biathlon: Marte Olsbu Roeiseland ha annunciato il ritiro a fine stagione - neveitaliasport : RT @neveitalia: Lascia una leggenda del biathlon: Marte Olsbu Roeiseland ha annunciato il ritiro a fine stagione #Oslo #14Marzo https://t.c… - neveitalia : Lascia una leggenda del biathlon: Marte Olsbu Roeiseland ha annunciato il ritiro a fine stagione #Oslo #14Marzo… - OA_Sport : Biathlon, Marte Olsbu Roeiseland ha annunciato il suo ritiro: le ultime gare a Holmenkollen - - Nasha88436524 : RT @realpeppons: È stato un viaggio bellissimo! Buona vita Marte! ???? #biathlon -

... già a segno nell'individuale di giovedì scorso, si è imposta di forza in una gara che sin dal giro iniziale è apparsa una sfida con le francesi Julia Simon e Lou Jeanmonnot e la norvegese...La startlist , i pettorali e le italiane in gara della mass start femminile didi Ostersund 2023 . Saranno tre le azzurre impegnate nell'ultima gara del il penultimo fine ...ROEISELAND...La startlist , i pettorali e le italiane in gara dell'individuale femminile didi Ostersund 2023 . Inizia il penultimo fine settimana di questa stagione di Coppa del ...00 9 ROEISELAND...

Biathlon, Marte Olsbu Roeiseland ha annunciato il suo ritiro: disputerà le ultime gare a Holmenkollen OA Sport

Dopo un anno complicato e un ritorno con successo vincendo a Nove Mesto, la fuoriclasse norvegese ha deciso di appendere carabina e sci al chiodo. Per lei una carriera ...La decisione è stata presa. Marte Olsbu Roeiseland ha annunciato la propria intenzione di porre fine alla propria carriera agonistica. Una notizia che già era stata anticipata dalla testata NRK, confe ...