Biathlon, Marte Olsbu Roeiseland ha annunciato il suo ritiro: disputerà le ultime gare a Holmenkollen OA Sport

Die norwegische Biathlon-Rekordweltmeisterin Marte Olsbu Röiseland beendet laut übereinstimmenden Medienberichten nach dem Saisonende an diesem Sonntag ihre sportliche Karriere. Das berichten am ...Biathlon-Rekordweltmeisterin Marte Olsbu Röiseland wird ihre Karriere am kommenden Wochenende beenden. "Biathlon wird immer in meinem Herzen sein.