Biassono, 16enne morto durante gara clandestina di moto: lo schianto | video (Di martedì 14 marzo 2023) Un ritrovo davanti a decine e decine di persone; moto a tutto gas, gente che guarda. Fino al terribile schianto. A Biassono e nei dintorni sui cellulari di tutti i ragazzi ci sono video come questo che mostrano l'incidente mortale, costato la vita a Christian Donzello, il 16enne di Monza deceduto per le gravi ferite riportate Sembra che la macchina contro cui i due giovani si sono schiantati stesse cercando un parcheggio. Non si capisce come mai i due motociclisti non si siano accorti della sua presenza cercando di evitarla Leggi su panorama (Di martedì 14 marzo 2023) Un ritrovo davanti a decine e decine di persone;a tutto gas, gente che guarda. Fino al terribile. Ae nei dintorni sui cellulari di tutti i ragazzi ci sonocome questo che mostrano l'incidente mortale, costato la vita a Christian Donzello, ildi Monza deceduto per le gravi ferite riportate Sembra che la macchina contro cui i due giovani si sono schiantati stesse cercando un parcheggio. Non si capisce come mai i dueciclisti non si siano accorti della sua presenza cercando di evitarla

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : I video delle corse di moto clandestine a Biassono: la morte del 16enne si poteva evitare? - Profilo3Marco : RT @Corriere: I video delle corse di moto clandestine a Biassono: la morte del 16enne si poteva evitare? - gianluca_bona : RT @RaiNews: A16 anni muore a causa dei gravi traumi riportati in un incidente in moto, durante una gara clandestina con altri giovani a Bi… - RaiNews : A16 anni muore a causa dei gravi traumi riportati in un incidente in moto, durante una gara clandestina con altri g… - angiuoniluigi : RT @Corriere: I video delle corse di moto clandestine a Biassono: la morte del 16enne si poteva evitare? -