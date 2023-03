Bert Kreischer | Razzle Dazzle | su Netflix in streaming da oggi

Leggi su movieplayer

(Di martedì 14 marzo 2023), il nuovo speciale stand-up del comico americano, arriva suina partire da14 marzo 2023., il nuovo speciale stand-up del comico americano, arriva suina partire da14 marzo 2023 per tutti gli utenti abbonati a servizio. Sempre più sfrontato e scamiciatospara a zero sugli umori corporei, sul bullismo che ha subito da parte dei suoi figli e sul finale esplosivo dell'uscita di famiglia in un'escape room nel nuovo speciale comico di...