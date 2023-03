Bersani a La7: “Karaoke di Meloni e Salvini? Mi ha fatto molta tristezza. Questi non hanno ancora preso le misure del governare un Paese” (Di martedì 14 marzo 2023) “Il Karaoke di Meloni e Salvini? Mi ha fatto molta tristezza. Non si rendono conto del momento. Ma non ti sfiora l’idea che stai cantando una canzone che allude a un annegamento? Vuol dire che non ci stai proprio pensando, e per di più coi salvataggi ancora in corso. Che razza di immagine si dà? Questi non hanno ancora preso le misure del fatto di governare un Paese”. Così a L’aria che tira (La7) Pier Luigi Bersani commenta il discusso Karaoke di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni in occasione della festa di 50 anni del leader della Lega subito dopo il Cdm a Cutro. E ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) “Ildi? Mi ha. Non si rendono conto del momento. Ma non ti sfiora l’idea che stai cantando una canzone che allude a un annegamento? Vuol dire che non ci stai proprio pensando, e per di più coi salvataggiin corso. Che razza di immagine si dà?nonledeldiun”. Così a L’aria che tira (La7) Pier Luigicommenta il discussodi Matteoe di Giorgiain occasione della festa di 50 anni del leader della Lega subito dopo il Cdm a Cutro. E ...

