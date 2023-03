Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fprime86 : RT @TheSinnersDrea1: Berrettini si rivolge in particolare a Pietrangeli: 'aldilà degli haters, mi spiace per quelli che di tennis ne sanno.… - flamanc24 : RT @TheSinnersDrea1: Berrettini si rivolge in particolare a Pietrangeli: 'aldilà degli haters, mi spiace per quelli che di tennis ne sanno.… - anxstennisboy : RT @TheSinnersDrea1: Berrettini si rivolge in particolare a Pietrangeli: 'aldilà degli haters, mi spiace per quelli che di tennis ne sanno.… - TheSinnersDrea1 : Berrettini si rivolge in particolare a Pietrangeli: 'aldilà degli haters, mi spiace per quelli che di tennis ne san… - Ghigo_07 : @teozorzoli Caro Matteo,ci sono pro e contro ad essere un personaggio pubblico e se ufficializzi una storia e non f… -

al centro didi haters e non solo, per le sconfitte in campo ma anche per la sua nuova relazione con Melissa Satta , tira dritto: "Sto avendo una relazione sentimentale come tutti ...Ma siamo proprio sicuri che l'amore renda ciechi al punto tale da aver fatto dimenticare loro come si giochi a tennise Musetti innamorati e sotto tiro: stop ai commenti Probabilmente no, ...Al di là degli haters mi spiace per quelli che di tennis ne sanno: non sonocostruttive e non ne capisco le ragioni ". IL MOMENTO NO DIAnche riguardo al lungo momento di calo di ...

Berrettini, le critiche e la confessione sulla Satta ilGiornale.it

Fortunatamente non da tutti". "Inseguo il mio sogno" Il tennis rimane una priorità per Matteo Berrettini e il campione lo ha assicurato. Le critiche ricevute sui social network, anche feroci e ...L'azzurro regola in due set il francese Mannarino. Agli ottavi trova Wawrinka, vincitore a sorpresa contro il danese Rune ...