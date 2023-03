Berrettini-Ivashka domani in tv: orario, canale e diretta streaming Challenger Phoenix 2023 (Di martedì 14 marzo 2023) Matteo Berrettini sfiderà Ilya Ivashka al primo turno dell’Atp Challenger di Phoenix 2023, in programma sui campi veloci della città statunitense. Dopo la prematura eliminazione a Indian Wells, il tennista azzurro ha scelto di ripartire dall’Arizona, accettando una wild card nel torneo che ha già vinto nel 2019. Esordio tutt’altro che agevole per Matteo, il quale se la vedrà contro il bielorusso, capace di spingersi fino al terzo turno nel deserto californiano e persino di strappare un set a Medvedev. Berrettini ha vinto tutti e tre i precedenti (due negli slam e uno in un Challenger), pertanto scenderà in campo con i favori del pronostico. L’esperienza insegna però che non bisogna sottovalutare nessun avversario. TABELLONE PRINCIPALE MONTEPREMI COPERTURA ... Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023) Matteosfiderà Ilyaal primo turno dell’Atpdi, in programma sui campi veloci della città statunitense. Dopo la prematura eliminazione a Indian Wells, il tennista azzurro ha scelto di ripartire dall’Arizona, accettando una wild card nel torneo che ha già vinto nel 2019. Esordio tutt’altro che agevole per Matteo, il quale se la vedrà contro il bielorusso, capace di spingersi fino al terzo turno nel deserto californiano e persino di strappare un set a Medvedev.ha vinto tutti e tre i precedenti (due negli slam e uno in un), pertanto scenderà in campo con i favori del pronostico. L’esperienza insegna però che non bisogna sottovalutare nessun avversario. TABELLONE PRINCIPALE MONTEPREMI COPERTURA ...

