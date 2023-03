“Belve”, Gabriel Garko fa una rivelazione “piccante”: è successo col famoso regista (Di martedì 14 marzo 2023) News tv. . Questa sera, 14 Marzo 2023, in prima serata su Rai 2 torna un nuovo appuntamento con Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Diversi gli ospiti in studio che si lasceranno andare ad una lunga intervista decisamente intensa. Tra loro anche il noto attore italiano Gabriel Garko, il quale si racconterà a 360° senza avere paura e tra una chiacchierata e l’altra si lascerà anche andare ad una rivelazione decisamente fuori dagli schemi. Vediamo cos’è emerso dalle anticipazioni.



Leggi anche: “Belve”, colpaccio di Francesca Fagnani: arriva Totti e l’intervista sarà un uragano Leggi anche: “Belve”, Concita De Gregorio parla della sua malattia Leggi anche: Heather Parisi, intervengono i carabinieri a “Belve”: il racconto choc di Lucio ... Leggi su tvzap (Di martedì 14 marzo 2023) News tv. . Questa sera, 14 Marzo 2023, in prima serata su Rai 2 torna un nuovo appuntamento con, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Diversi gli ospiti in studio che si lasceranno andare ad una lunga intervista decisamente intensa. Tra loro anche il noto attore italiano, il quale si racconterà a 360° senza avere paura e tra una chiacchierata e l’altra si lascerà anche andare ad unadecisamente fuori dagli schemi. Vediamo cos’è emerso dalle anticipazioni.Leggi anche: “”, colpaccio di Francesca Fagnani: arriva Totti e l’intervista sarà un uragano Leggi anche: “”, Concita De Gregorio parla della sua malattia Leggi anche: Heather Parisi, intervengono i carabinieri a “”: il racconto choc di Lucio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiDue : ?? Gli ospiti di questa sera fremono... siete pronti per una nuova puntata di #Belve? Con @concitadeg, Gabriel Gark… - CorriereUmbria : Belve stasera in tv martedì 14 marzo su Rai 2. Anticipazioni e ospiti #rai2 #televisione #belve… - RadiocorriereTv : RT @Raiofficialnews: Ospiti della quarta serata di #Belve: @heather_parisi, @concitadeg e Gabriel Garko. Con @francescafagnan, stasera alle… - Raiofficialnews : Ospiti della quarta serata di #Belve: @heather_parisi, @concitadeg e Gabriel Garko. Con @francescafagnan, stasera a… - lamiaamerica : RT @RaiDue: ?? Gli ospiti di questa sera fremono... siete pronti per una nuova puntata di #Belve? Con @concitadeg, Gabriel Garko, @heather_… -