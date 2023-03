Belve, Concita De Gregorio: “Porto una parrucca, ho avuto un cancro. Ora faccio terapia tutti i giorni” (Di martedì 14 marzo 2023) “Quando un giornale ha scritto che avevo fatto lo stesso taglio di capelli di Giorgia Meloni sono stata sul punto di chiamare il direttore, perché io avrei preferito avere i miei capelli, ma adesso Porto una parrucca“, Concita De Gregorio racconta per la prima volta a “Belve” la sua malattia. “Ho avuto un anno impegnativo: ho avuto un cancro, mi sono operata ad agosto. Ora faccio terapia tutti i giorni, ora ne parlo al passato perché ho tolto tutto, ma non si può mai parlare completamente al passato. Diciamo però che siamo sulla buona strada”, ha raccontato la giornalista nel programma condotto da Francesca Fagnani in onda questa sera, martedì 14 marzo, in prima serata su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) “Quando un giornale ha scritto che avevo fatto lo stesso taglio di capelli di Giorgia Meloni sono stata sul punto di chiamare il direttore, perché io avrei preferito avere i miei capelli, ma adessouna“,Deracconta per la prima volta a “” la sua malattia. “Houn anno impegnativo: houn, mi sono operata ad agosto. Ora, ora ne parlo al passato perché ho tolto tutto, ma non si può mai parlare completamente al passato. Diciamo però che siamo sulla buona strada”, ha raccontato la giornalista nel programma condotto da Francesca Fagnani in onda questa sera, martedì 14 marzo, in prima serata su ...

