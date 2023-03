“Belve” | Concita De Gregorio parla della sua malattia

(Di martedì 14 marzo 2023) News tv. . Storie di donne (e uomini) che hanno saputo conquistare i propri spazi nonostante le avversità. Vicende di persone che hanno saputo o dovuto accostare alle proprie doti naturaligrinta in più. Questi sono gli elementi tipici dei racconti del programma condotto e ideato da Francesca Fagnani su Rai 2. Le sue interviste hanno lo scopo di mettere a nudo l’ospite di turno che si lascia così andare a delle chiacchierate a 360°. Tra gli ospiti didi stasera 14 Marzo 2023 ci sarà ancheDe, la quale parlerà per la prima voltasua: vediamo cos’è trapelato dalle anticipazioni.Leggi anche: “”, colpaccio di Francesca Fagnani: arriva Totti e l’intervista sarà un uragano Leggi anche: Heather Parisi, intervengono i ...

La giornalista ha raccontato di aver passato dei momenti davvero delicati. Nel corso della puntata di Belve di martedì 14 marzo sarà protagonista anche la giornalista Concita De Gregorio. La donna, intervistata da Francesca Fagnani, ha rivelato di aver avuto il cancro. Concita De Gregorio sta combattendo contro il cancro. La giornalista e conduttrice di In Onda su La7, e da pochi giorni direttrice del settimanale 'The Hollywood Reporter Roma', parla della sua malattia.

«Lo dico per la prima volta qui. Ho avuto un anno impegnativo: ho avuto un cancro, mi sono operata ad agosto». Concita De Gregorio racconta per la prima volta della sua malattia in tv. Concita De Gregorio a «Belve» parla della sua malattia, un tumore: l'intervista di Francesca Fagnani in onda oggi, martedì 14 marzo.