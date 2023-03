Belve 2023 | ospiti puntata 14 marzo 2023

(Di martedì 14 marzo 2023) Torna l’appuntamento con l’ottava edizione di, la prima in in prime time. Il talk show ideato e condotto da Francesca Fagnani (reduce dalla co-conduzione di una delle serate del Festival di Sanremo) grazie al passaparola social è diventato un piccolo fenomeno televisivo, a cui la Rai ha deciso di dare fiducia con una promozione.quartaNella quarta, in onda il 14, Francesca Fagnani intervista tre: Heather Parisi, soubrette e ballerina; la giornalista Concita De Gregorio e l’attore Gabriel Garko. Arricchisce laanche il racconto di Michela Andreozzi che torna anche questo martedì. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PressReview99 : La confessione di Concita De Gregorio a Belve: «Ho avuto il cancro. Il momento più difficile? Dirlo a mio figlio pi… - SerieTvserie : Belve 2023: interviste e ospiti 14 marzo, cast e dove vedere il programma di Raidue di Francesca Fagnani - redazionerumors : Dopo ciò che è accaduto negli studi di Belve, Heather Parisi ha risposto al piccato tweet di Lucio Presta con un po… - giusev76 : RT @Open_gol: «I capelli come Meloni? Porto una parrucca», la giornalista si confessa a Francesca Fagnani - Open_gol : «I capelli come Meloni? Porto una parrucca», la giornalista si confessa a Francesca Fagnani -

Il momento più brutto della sua vita, come racconta a, è stato quando ha dovuto spiegare al più piccolo dei suoi figlio (che vive in Australia) la sua battaglia contro il tumore. 'Volevo farlo ...Sono le parole con cui la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio ha svelato che, nel corso dell'ultimo anno, ha avuto un tumore maligno durante la puntata diche andrà in onda stasera, ...Ma durante la sua intervista a, Concita De Gregorio non ha parlato soltanto della sua vita privata. A proposito del suo lavoro, Francesca Fagnani le ha chiesto di parlare del periodo in cui è ...

Belve, ospiti 14 marzo 2023 da Francesca Fagnani: anticipazioni ... Canale Dieci

Concita De Gregorio ha avuto il cancro: la giornalista lo ha rivelato durante l'intervista a Belve, in onda su Rai Due. Quando la padrona di casa Francesca Fagnani le ha chiesto “Cosa ha pensato ...Heather Parisi ha deciso di rispondere (finalmente) pubblicamente alle accuse che le sono state mosse da Lucio Presta.