Beatrice Valli al termine della quarta gravidanza: “È stata la più complessa” (Di martedì 14 marzo 2023) La quarta gravidanza di Beatrice Valli è agli sgoccioli. Tra pochi giorni lei e Marco Fantini diventeranno di nuovo mamma e papà. In questi mesi, su Instagram, l’influencer ha condiviso moltissime foto di lei con il pancione, i suoi 3 bimbi e momenti di intimità con il marito. Eppure, nonostante i tre parti già affrontati, Beatrice Valli non ha nascosto emozioni, ansie e paure provate in questi nove mesi. Anzi, ha precisato di essersi sentita come la prima volta, quando non sapeva bene cosa fare e come comportarsi. “Ti abbiamo così tanto desiderata che ancora non ci credo che tra poco sarai già qui con noi. È stata la gravidanza più impegnativa di tutte, fatta di sfide, decisioni, traguardi, sofferenze e tante emozioni”, ha scritto ... Leggi su tpi (Di martedì 14 marzo 2023) Ladiè agli sgoccioli. Tra pochi giorni lei e Marco Fantini diventeranno di nuovo mamma e papà. In questi mesi, su Instagram, l’influencer ha condiviso moltissime foto di lei con il pancione, i suoi 3 bimbi e momenti di intimità con il marito. Eppure, nonostante i tre parti già affrontati,non ha nascosto emozioni, ansie e paure provate in questi nove mesi. Anzi, ha precisato di essersi sentita come la prima volta, quando non sapeva bene cosa fare e come comportarsi. “Ti abbiamo così tanto desiderata che ancora non ci credo che tra poco sarai già qui con noi. Èlapiù impegnativa di tutte, fatta di sfide, decisioni, traguardi, sofferenze e tante emozioni”, ha scritto ...

