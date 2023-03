Bayer Leverkusen: il ds Tim Steidten lascerà il club (Di martedì 14 marzo 2023) Tim Steidten, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, lascerà il club a fine stagione: su di lui già numerosi club di Premier e Ligue 1 Come riportato da Fabrizio Romano, Tim Steidten, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, lascerà la squadra in estate. Dopo aver portato alle Asperini tra gli altri Piero Hincapié, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Edmond Tapsoba, il ds è finito nel mirino di vari club di Premier League e Ligue 1. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 marzo 2023) Tim, direttore sportivo delila fine stagione: su di lui già numerosidi Premier e Ligue 1 Come riportato da Fabrizio Romano, Tim, direttore sportivo della squadra in estate. Dopo aver portato alle Asperini tra gli altri Piero Hincapié, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Edmond Tapsoba, il ds è finito nel mirino di varidi Premier League e Ligue 1. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elliott_il : @_itsashame @DanielsH796 Cazzo, strapare Theo da Bayer Leverkusen si puo paragonare solo al diplomazia durante Cuban Missile Crisis. - Sms_Ita : La Football Association of Ireland (@FAIreland) ha siglato un accordo di 6 anni con il brand inglese. Si amplia co… - DIRETTADCM : Il Newcastle con due partite in meno rispetto al Tottenham, vola a -3 dal quarto posto, mentre il Bayer Leverkusen… - ValePieraccini : (#CdS) Negli altri match di EL, 2-2 tra Arsenal e Sp. Lisbona, vittorie per 2-0 per Roma, Siviglia e Bayer Leverkus… - infernALE96 : Il Friburgo mi ricorda il Bayer Leverkusen di qualche anno fa quando andò allo Stadium. Squadre di Bundes non abitu… -