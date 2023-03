Baustelle | venerdì 17 marzo esce “Milano è la metafora dell’amore”

(Di martedì 14 marzo 2023)17è la”, il nuovo singolo dei. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli. “è la” tra fotogrammi ed emozioni “è la”– secondo brano che anticipa il nuovo album “Elvis”- è il fotogramma di unaintensa, caotica e frenetica. I, grazie alla loro scrittura leggiadra e poetica, riescono a catturare delle immagini e a restituire a questa città un carattere fotografico e cinematografico, quasi come se delle istantanee si susseguissero su una pellicola, in un montaggio emotivo e memoriale. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... xenglishrain : Cioè venerdi 17 escono 'Milano dannata' di Chiello e 'Milano è la metafora dell'amore' dei Baustelle, scontro sulla… - xenglishrain : Venerdì nuovo singolo dei Baustelle grazie settimana salvata -

Milano è la metafora dell'amore è il titolo del nuovo singolo dei. Il brano, in uscita17 marzo, anticipa il nuovo album "Elvis", in uscita il 14 aprile. Il nuovo brano "Milano è la metafora dell'amore" ci restituisce una fotografia nitida dell'...può bastare la nuova musica di questoOltre a loro tante altre proposte italiane ed ... Trae Matia Bazar! Giovanni Toscano - Voto 6,50 - Tra Pino D'Angio, Daniele Silvestri e qualche ...Per l'occasione viene pubblicata,24 febbraio, una edizione "Deluxe" limitata e numerata in ... Neffa in "Panico" , Elisa in "Dagli sbagli si impara" e omaggia iin "Bisogna scrivere" ...