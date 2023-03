Baustelle, il nuovo singolo è Milano è la metafora dell’amore (Di martedì 14 marzo 2023) Milano è la metafora dell’amore è il nuovo singolo dei Baustelle, ultima anticipazione in vista del nuovo disco Elvis, che la band toscana presenterà con un in-store tour: le date Milano è la metafora dell’amore per BMG, il nuovo singolo dei Baustelle, formazione composta da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi. Il nuovo brano anticipa l’attesissimo nuovo album Elvis, in uscita il 14 aprile e già disponibile in pre-order (https://Baustelle.lnk.to/elvisPR). Il nuovo brano Milano è la metafora dell’amore ci restituisce una fotografia ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 14 marzo 2023)è laè ildei, ultima anticipazione in vista deldisco Elvis, che la band toscana presenterà con un in-store tour: le dateè laper BMG, ildei, formazione composta da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi. Ilbrano anticipa l’attesissimoalbum Elvis, in uscita il 14 aprile e già disponibile in pre-order (https://.lnk.to/elvisPR). Ilbranoè laci restituisce una fotografia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... xenglishrain : Venerdì nuovo singolo dei Baustelle grazie settimana salvata - SMSNEWSOFFICIAL : BAUSTELLE: IL 17 MARZO ESCE IL NUOVO SINGOLO “MILANO E’ LA METAFORA DELL’AMORE” - xxjuliassh : Pazzeschi i Baustelle che chiamano il loro nuovo album 'Milano è la metafora dell'amore' quando per me Milano è la… - poderano : Mentre la mia gatta sta sul divano a giocare col suo nuovo Xiaomiao, il cane del vicino s'è messo un disco dei Baus… - disastroaereo : sono di nuovo nella mia fase baustelle h24 e non ne voglio mai più uscire -