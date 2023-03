Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Basket: Nba, Antetokounmpo trascina Milwaukee al successo a Sacramento - - TV7Benevento : Basket: Nba, super Fontecchio non basta a Utah, Miami vince in volata 119-115 - - ansacalciosport : Nba: riecco Antetokounmpo, i Bucks battono Sacramento. Fontecchio brilla ma i suoi Jazz sono sconfitti a Miami |… - CatelliRossella : Nba: riecco Antetokounmpo, i Bucks battono Sacramento - Basket - ANSA - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, NBA: riecco Antetokounmpo, i Bucks battono Sacramento -

Nba: Antetokounmpo stende i Kings, ko Dallas e Boston. E Fontecchio ne fa 23 - Sportmediaset Sport Mediaset

L’unico altro titolare di Utah in doppia cifra è Agbaji, autore di 14 punti. Fontecchio realizza il suo massimo in carriera Nba con 23 punti, di cui 11 segnati nel solo primo quarto e 20 nel primo ...Giannis Antetokounmpo è tornato in piena forma dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per tre partite in Nba. Il greco ha segnato 46 punti per portare alla vittoria in rimonta i Milwaukee Bucks (133 ...