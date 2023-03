Basket femminile, Eurolega 2023: Schio si esalta nell’ultimo quarto e fa sua gara-1 con Valencia (Di martedì 14 marzo 2023) Al PalaRomare non si passa! Ottava vittoria consecutiva in Eurolega, al momento la più importante di tutte per il Famila Schio, che fa sua gara-1 dei quarti di finale contro il Valencia. Finisce 75-63 per le venete, che hanno fatto loro la partita grazie ad uno strepitoso ultimo quarto. Sono Astou Ndour (21 punti e 8 rimbalzi) e Marina Mabrey (20 punti) le grandi protagoniste di una serata che vede Schio ad un solo successo dalle Final Four. Botta e risposta dall’arco tra Romero e Verona in avvio di match. Dopo i primi minuti l’equilibrio viene rotto da Mabrey che porta Schio sul +8 (15-7). Il finale di quarto premia ancora Schio, con alcune belle giocate di Ndour che valgono il +7 per il Famila (20-13). Schio riesce a ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Al PalaRomare non si passa! Ottava vittoria consecutiva in, al momento la più importante di tutte per il Famila, che fa sua-1 dei quarti di finale contro il. Finisce 75-63 per le venete, che hanno fatto loro la partita grazie ad uno strepitoso ultimo. Sono Astou Ndour (21 punti e 8 rimbalzi) e Marina Mabrey (20 punti) le grandi protagoniste di una serata che vedead un solo successo dalle Final Four. Botta e risposta dall’arco tra Romero e Verona in avvio di match. Dopo i primi minuti l’equilibrio viene rotto da Mabrey che portasul +8 (15-7). Il finale dipremia ancora, con alcune belle giocate di Ndour che valgono il +7 per il Famila (20-13).riesce a ...

