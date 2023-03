Basket, EuroCup 2023: Trento sconfigge il Buducnost e tiene vive le speranze playoff (Di martedì 14 marzo 2023) Successo importantissimo per Trento nella 16ma giornata dell’EuroCup 2022-2023 di Basket. Alla BLM Group Arena la squadra di Emanuele Molin rischia di buttare via la partita dopo un primo tempo spettacolare (49-28), ma alla fine accelera nel finale e si impone per 79-76, tenendo dunque vive le speranze per i playoff (ora Trento si trova sempre in nona posizione nel gruppo B e per qualificarsi dovrà per forza vincere le due sfide di regular season rimanenti e sperare che Amburgo, oltre allo scontro diretto, perda anche l’altro match in programma). Fondamentali per la squadra di casa i 16 punti e 5 rimbalzi di Diego Flaccadori, i 14 di Andrejs Grazulis e i 12 di Matteo Spagnolo. Non servono invece a nulla alla compagine montenegrina i 24 di Trae ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Successo importantissimo pernella 16ma giornata dell’2022-di. Alla BLM Group Arena la squadra di Emanuele Molin rischia di buttare via la partita dopo un primo tempo spettacolare (49-28), ma alla fine accelera nel finale e si impone per 79-76, tenendo dunqueleper i(orasi trova sempre in nona posizione nel gruppo B e per qualificarsi dovrà per forza vincere le due sfide di regular season rimanenti e sperare che Amburgo, oltre allo scontro diretto, perda anche l’altro match in programma). Fondamentali per la squadra di casa i 16 punti e 5 rimbalzi di Diego Flaccadori, i 14 di Andrejs Grazulis e i 12 di Matteo Spagnolo. Non servono invece a nulla alla compagine montenegrina i 24 di Trae ...

