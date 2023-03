Basket | Costanza Verona | “In Eurolega importanti fattore campo e aiuto dei tifosi Europei | con l’Italia ce la metteremo tutta”

Leggi su oasport

(Di martedì 14 marzo 2023), nella pallacanestro italiana, vuol dire certezza sempre più importante. E del resto la palermitana classe ’99 ha dimostrato di meritare la fiducia che, anno dopo anno, si sta guadagnando in tutto l’ambiente. Capacità di far girare la squadra e vena realizzativa non sono facili da incontrare insieme, ma nel suo caso la questione si pone nel modo giusto. Sarà lei a cercare di dare al Famila Schio la spinta per i quarti di finale dicontro Valencia, che possono lanciare verso vette mai raggiunte dal club. L’abbiamo raggiunta per un’intervista in cui c’è tanto, ma anche qualcosa della persona a 360 gradi. In stagione Schio molto bene in, molto bene in campionato e ora stiamo arrivando alla parte fondamentale. “È stata una stagione lunga, in ...