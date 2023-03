Barred – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 14 marzo 2023)Via Cesena, 30 – 00182Tel. 06/97273382 Sito Internet: www..it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 8/14€, primi 14/15€, secondi 18/20€, dolci 9€ Chiusura: Domenica. A pranzo OFFERTA Conferma le ottime impressioni raccontate lo scorso anno in occasione del suo ingresso in guida questo moderno bistrot a due passi da San Giovanni. Merito di una proposta che si cimenta con ingredienti terragni e marinari mescolandoli spesso fra loro con esiti mai banali. Un foglio A4 stuzzica i clienti illustrando sul fronte un’offerta giustamente non molto estesa che prevede pure delle preparazioni del giorno riportate sulla lavagna in alto ben visibile, mentre nel retro trovano spazio il percorso degustazione da 5 portate a 55 euro, obbligatorio per tavoli con più di 5 avventori, le formule di ...