Barella-Lukaku, contrasto violento: alta tensione in campo. Prima del Porto... | Guarda (Di martedì 14 marzo 2023) Non solo gli screzi di Genova durante Sampdoria-Inter, quando sono venuti a contatto con un duro screzio. Anche in allenamento, la foga tra Romelu Lukaku e Niccolò Barella rimane, il tutto nell'allenamento pochi pochi giorni Prima di Porto Inter, il match di stasera alle 21 del ritorno degli ottavi di Champions League. Dove si ripartirà dal vantaggio di 1-0 maturato dalla squadra di Simone Inzaghi nella sfida di San Siro, proprio col gol della punta. Durante un torello in allenamento, intanto, Barella è entrato in tackle su Lukaku per poi restare a terra dolorante a una gamba. Grande preoccupazione sui volti di mister Inzaghi e di tutto lo staff nerazzurro, che hanno tirato poi un sospiro di sollievo quando il centrocampista sardo si è rialzato e ha ripreso a correre. Inzaghi, con ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Non solo gli screzi di Genova durante Sampdoria-Inter, quando sono venuti a contatto con un duro screzio. Anche in allenamento, la foga tra Romelue Niccolòrimane, il tutto nell'allenamento pochi pochi giornidiInter, il match di stasera alle 21 del ritorno degli ottavi di Champions League. Dove si ripartirà dal vantaggio di 1-0 maturato dalla squadra di Simone Inzaghi nella sfida di San Siro, proprio col gol della punta. Durante un torello in allenamento, intanto,è entrato in tackle super poi restare a terra dolorante a una gamba. Grande preoccupazione sui volti di mister Inzaghi e di tutto lo staff nerazzurro, che hanno tirato poi un sospiro di sollievo quando il centrocampista sardo si è rialzato e ha ripreso a correre. Inzaghi, con ...

