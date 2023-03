Barcellona, Piqué sul caso Negreira: “Ci metto le mani sul fuoco, il club non compra gli arbitri” (Di martedì 14 marzo 2023) L’ex difensore spagnolo, Gerard Piqué, ha parlato del caso Negreira, che coinvolge in questo momento il Barcellona. Queste le sue parole, durante un’intervista concessa a Rac1: “Il Barça non compra gli arbitri, sarei pronto a metterci la mano sul fuoco. Se vuoi corrompere gli arbitri lo fai in nero, non paghi lo stipendio a un dirigente arbitrale, non c’è nessuna logica in tutto questo, ma siamo abituati alle congiure e alle campagna contro. In quegli anni contestati siamo stati superiori, basta rivedere quei campionati, quelle coppe, non avevamo bisogno degli arbitri per vincere. Ho grande fiducia nel mio club”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023) L’ex difensore spagnolo, Gerard, ha parlato del, che coinvolge in questo momento il. Queste le sue parole, durante un’intervista concessa a Rac1: “Il Barça nongli, sarei pronto a metterci la mano sul. Se vuoi corrompere glilo fai in nero, non paghi lo stipendio a un dirigente arbitrale, non c’è nessuna logica in tutto questo, ma siamo abituati alle congiure e alle campagna contro. In quegli anni contestati siamo stati superiori, basta rivedere quei campionati, quelle coppe, non avevamo bisogno degliper vincere. Ho grande fiducia nel mio”. SportFace.

