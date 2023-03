Barcellona, l’anticorruzione indaga sul caso Negreira (Di martedì 14 marzo 2023) Il Procuratore Generale Álvaro García Ortiz ha deciso che il Procuratore Anticorruzione si occuperà del caso Negreira per quel che riguarda i pagamenti da parte del FC Barcellona all’ex arbitro. Quest’oggi, si apprende dai media spagnoli, è stato emesso un decreto che consegna nelle mani della Procura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata i fascicoli del ‘caso Negreira’. Secondo la denuncia già depositata dalla Procura provinciale di Barcellona, ??i fatti denunciati potrebbero costituire reato continuativo di corruzione in attività sportive, reato continuativo di ingiusta amministrazione o reato continuativo di appropriazione indebita, nonché reato continuativo di falsità in documento commerciale. La nota della procura conferma che i pagamenti “rappresentavano un ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 marzo 2023) Il Procuratore Generale Álvaro García Ortiz ha deciso che il Procuratore Anticorruzione si occuperà delper quel che riguarda i pagamenti da parte del FCall’ex arbitro. Quest’oggi, si apprende dai media spagnoli, è stato emesso un decreto che consegna nelle mani della Procura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata i fascicoli del ‘’. Secondo la denuncia già depositata dalla Procura provinciale di, ??i fatti denunciati potrebbero costituire reato continuativo di corruzione in attività sportive, reato continuativo di ingiusta amministrazione o reato continuativo di appropriazione indebita, nonché reato continuativo di falsità in documento commerciale. La nota della procura conferma che i pagamenti “rappresentavano un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Barcellona, l’anticorruzione indaga sul caso #Negreira Tra gli indagati ci sono: l’ex presidente del Barcellona d… - sportli26181512 : Barcellona, l'anticorruzione indaga sul caso Negreira: 'Pagamenti non consentiti': Lo scandalo che vede coinvolto i… - andreamusso97 : RT @cmdotcom: #Barcellona, l'anticorruzione indaga sul 'caso #Negreira': 'Pagamenti non consentiti' - cmdotcom : #Barcellona, l'anticorruzione indaga sul 'caso #Negreira': 'Pagamenti non consentiti' -

Barcellona, caso Negreria: interviene l'anticorruzione BARCELLONA, CASO NEGRERIA: INTERVIENE L'ANTICORRUZIONE Secondo la denuncia della Procura provinciale di Barcellona, infatti, questi fatti potrebbero rappresentare un reato continuo di corruzione in ... Barcellona, l'anticorruzione indaga sul caso Negreira: 'Pagamenti non consentiti' ...per primo Lo scandalo che vede coinvolto in Spagna il Barcellona ,... l'ormai celebre ' Caso Negreira ', e in cui il club catalano è ... ANTICORRUZIONE - La Procura generale dello Stato della Catalogna ha ... Anche in Spagna potrebbe scoppiare un caso 'plusvalenze' che coinvolge il Valencia ...del Valencia) e Jorge Mendes presso la Procura Anticorruzione, L'...per 'falso in bilancio' il trasferimento che Valencia e Barcellona ... , CASO NEGRERIA: INTERVIENESecondo la denuncia della Procura provinciale di, infatti, questi fatti potrebbero rappresentare un reato continuo di corruzione in ......per primo Lo scandalo che vede coinvolto in Spagna il,...'ormai celebre ' Caso Negreira ', e in cui il club catalano è ...- La Procura generale dello Stato della Catalogna ha ......del Valencia) e Jorge Mendes presso la Procura'...per 'falso in bilancio' il trasferimento che Valencia e... Barcellona, l'anticorruzione indaga sul caso Negreira: 'Pagamenti ... Calciomercato.com