Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Barca e Piquè aprono Camp Nou alla King's League,è 'meta-calcio' leggi su Gloo - Guidolino8 : @dripkthereturn Il Barça del 2015 aveva il tridente più forte degli ultimi 15 anni( forse della storia del calcio)+… - DarioPezzoli77 : @Sottilmachia @_gyomei__ colpa sua se pique era bollito e il Barca ha la brillante idea di sostituire Puyol con umt… - fas1013 : @PIEMME979 @deliux9 Se si fosse accurati nell’analisi, si ammetterebbe di essere passati quest’anno solo grazie ad… -

Quest'ultimo è un creatore di contenuti molto attivo sui social, divenuto celebre per essere stato il primo ad intervistare Leo Messi sul passaggio dalal Paris Saint Germain. . 14 marzo 2023Intervista a RAC 1 per Gerard Piqué , ex difensore del Barcellona . Tra i tanti temi affrontati, oltre alla sua Kings League, anche argomenti relativi al club blaugrana: dal suo addio all'ipotesi di ...L'ex difensore azulgrana sicuro dell'innocenza del club: "Siamo abituati alle campagne contro" BARCELLONA (SPAGNA) - "Sono pronto a mettere le mani sul fuoco: il Barcellona non compra gli arbitri". ...