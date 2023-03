Bando Grandi stazioni, Auriemma (M5S): Ministero ha accolto mia richiesta (Di martedì 14 marzo 2023) Assegnato il Bando Grandi stazioni, Auriemma: Vigileremo affinché i lavori possano svolgersi nel più breve termine possibile e rispettando la normativa in essere Assegnato il Bando della società Grandi stazioni Rail per la manutenzione delle 14 principali stazioni ferroviarie del Paese. Si tratta di un importante passo per garantire la sicurezza dei passeggeri e dei lavoratori che vivono quotidianamente il sistema ferroviario italiano. Ad annunciarlo una comunicazione della deputata M5S Carmela Auriemma. Non nasconde la grande soddisfazione deputata pentastellata campana Carmela Auriemma, che aveva acceso i riflettori sulle criticità infrastrutturali delle stazioni oggetto del ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 14 marzo 2023) Assegnato il: Vigileremo affinché i lavori possano svolgersi nel più breve termine possibile e rispettando la normativa in essere Assegnato ildella societàRail per la manutenzione delle 14 principaliferroviarie del Paese. Si tratta di un importante passo per garantire la sicurezza dei passeggeri e dei lavoratori che vivono quotidianamente il sistema ferroviario italiano. Ad annunciarlo una comunicazione della deputata M5S Carmela. Non nasconde la grande soddisfazione deputata pentastellata campana Carmela, che aveva acceso i riflettori sulle criticità infrastrutturali delleoggetto del ...

