Banche e Wall Street perché la paura fa 90? Cos’è l’indice Vix che spaventa i mercati

(Di martedì 14 marzo 2023) Il Vix in realtà non misura il sentiment ma stima la volatilità implicita delle opzioni sullo S&P 500

...Valley Bank che ieri ha affossato le piazze europee con perdite per quasi 300 miliardi mentre...e che cosa bisogna fare francesco bertolino 14 Marzo 2023 A Milano cedono ancora terreno le, ...IL SOLE 24 ORE ', l'Europa teme il rischio contagio.Street scommette sullo scudo Fed' apre il quotidiano di Confindustria. 'La Silicon Valley da avanguardia a epicentro della crisi', si ...La spinta sulla Bce per frenare i rialzi dei tassi 14 Marzo 2023 Cosa c'entrano le altre... First Republic Bank, che è arrivata a perdere oltre il 60% aStreet.

La diretta da Wall Street | Borse Usa contrastate (Dow Jones -0,3%). Dopo il crac di Svb crollano First Republic e Western Alliance. Powell (Fed): faremo un’analisi approfondita e tempestiva della situazione Milano Finanza

E dove si teme il contagio su una lunga lista di banche regionali fra le quali First Republic e Western Alliance che a Wall Street sono tracollate segnando perdite superiori 67% malgrado il presidente ...La crisi delle banche Usa frena anche l'Asia, ma dai future di Wall Street arrivano segnali positivi. Sale la tensione sui tassi, corre l'euro. Bini Smaghi: "Sui tassi la Bce sia flessibile" ...