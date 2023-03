Banche, Darvas (Bruegel): “No contagi da Svb, non servirà whatever it takes” (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Nessun rischio contagio dal crac della Silicon Valley bank: non serviranno misure ‘whatever it takes’ sulla falsariga del piano di maxi stimoli lanciato nel 2012 dall’allora presidente della Bce Mario Draghi. A sottolinearlo è l’analista Zsolt Darvas, senior fellow del think tank economico Bruegel di Bruxelles, sul caso del fallimento della banca delle start up e venture capital del distretto tech Usa. “Non vedo nessun rischio di crisi finanziaria nell’economia americana, né in quella della zona euro perché ci troviamo davanti a Banche non grandi e per lo più di tipo regionale”, spiega in un’intervista all’Adnkronos. Inoltre,aggiunge, “dopo il fallimento di Lehman Brothers la regolamentazione finanziaria è diventata molto più severa” per evitare nuove crisi nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Nessun rischioo dal crac della Silicon Valley bank: non serviranno misure ‘it’ sulla falsariga del piano di maxi stimoli lanciato nel 2012 dall’allora presidente della Bce Mario Draghi. A sottolinearlo è l’analista Zsolt, senior fellow del think tank economicodi Bruxelles, sul caso del fallimento della banca delle start up e venture capital del distretto tech Usa. “Non vedo nessun rischio di crisi finanziaria nell’economia americana, né in quella della zona euro perché ci troviamo davanti anon grandi e per lo più di tipo regionale”, spiega in un’intervista all’Adnkronos. Inoltre,aggiunge, “dopo il fallimento di Lehman Brothers la regolamentazione finanziaria è diventata molto più severa” per evitare nuove crisi nel ...

