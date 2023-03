Bambina di 12 anni uccisa in Germania, trovata morta in un bosco: i sospetti della polizia su due coetanee (Di martedì 14 marzo 2023) Ci sono due sospettate per l’omicidio di Luisa F., la dodicenne scomparsa sabato nei boschi di Freudenberg, vicino Coblenza, poi ritrovata morta: sono due coetanee, di 12 e 13 anni, conoscenti della vittima. La giovane è stata trovata a pochi chilometri di distanza dal percorso che avrebbe dovuto fare per tornare a casa dopo aver passato il pomeriggio a casa di un’amica. Un portavoce della polizia tedesca ha spiegato che nell’ambito dell’accurata indagine che le autorità stanno portando avanti è “abbastanza normale” ascoltare persone della stessa età. “A Freudenberg siamo profondamente scioccati e i nostri pensieri sono rivolti ai familiari”, ha dichiarato la sindaca Nicole Reschke. In città le bandiere sono issate a mezz’asta. Secondo ... Leggi su tpi (Di martedì 14 marzo 2023) Ci sono due sospettate per l’omicidio di Luisa F., la dodicenne scomparsa sabato nei boschi di Freudenberg, vicino Coblenza, poi ri: sono due, di 12 e 13, conoscentivittima. La giovane è stataa pochi chilometri di distanza dal percorso che avrebbe dovuto fare per tornare a casa dopo aver passato il pomeriggio a casa di un’amica. Un portavocetedesca ha spiegato che nell’ambito dell’accurata indagine che le autorità stanno portando avanti è “abbastanza normale” ascoltare personestessa età. “A Freudenberg siamo profondamente scioccati e i nostri pensieri sono rivolti ai familiari”, ha dichiarato la sindaca Nicole Reschke. In città le bandiere sono issate a mezz’asta. Secondo ...

