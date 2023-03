Bambina di 12 anni ritrovata morta in un bosco in Germania, la svolta choc nelle indagini: 'Uccisa da due coetanee' (Di martedì 14 marzo 2023) Una Bambina di 12 anni è stata Uccisa domenica a Freudenberg, in Germania . Luise F. era scomparsa nel pomeriggio di sabato scorso, mentre rientrava dalla casa di un'amica. Secondo la polizia due ... Leggi su leggo (Di martedì 14 marzo 2023) Unadi 12è statadomenica a Freudenberg, in. Luise F. era scomparsa nel pomeriggio di sabato scorso, mentre rientrava dalla casa di un'amica. Secondo la polizia due ...

