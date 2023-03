Balneari | Flavio Briatore | «È vero | abbiamo sempre pagato poco o niente allo Stato»

"È vero, sarebbe giusto che pagassi molto di più".Briatore torna sulla questione delle concessionie, in particolare, dei canoni demaniali troppo bassi sulle pagine del Corriere della Sera - Ad oggi infatti la maggior parte degli ...Briatore, sui: 'Lo Stato incassa 100 mln invece che 800'Briatore dà una strigliata al governo sulla questione dei. Il capo del Majestas , il gruppo che comprende il Billionaire e altri ...Cartabianca, Briatore - Fratoianni si scontrano sulle concessionie lo stop ai motori a combustione dal 2035 Scatta nuovamente la lite traBriatore e Nicola Fratoianni , entrambi ospiti a Cartabianca . La prima scaramuccia tra l'imprenditore e il ...

Balneari, Flavio Briatore: «È vero, abbiamo sempre pagato poco o ... Open

Il patron del Twiga: «Troppo potere in mano ai balneari. Che oggi troppo spesso sfruttano le concessioni senza lavorarci e senza produrre niente» ...Manca una mappa completa. Le gare pubbliche non sono più rinviabili In Costa Smeralda un hotel paga 520 euro per 12 mesi, il pranzo a buffet costa 250 euro ...