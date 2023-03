Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Bagnini introvabili per l’estate 2023: «Offro fino a 3 mila euro al mese ma nessuno vuole farlo» - hardcorejudas : RT @Phastidio: Che due c0gl10n1 si può dire o è poco elegante? Bagnini introvabili per l’estate 2023: «Offro fino a 3 mila euro al mese ma… - leggoit : #bagnini introvabili, allarme per l'estate: «Nessuno vuole più farlo, neanche a duemila euro al mese» - bromo___ : RT @ZombieSquad_NFT: Tutti a fare i bagnini!!! Ma quante cazzate scrivono!!! #lavoro - peterkama : Bagnini introvabili: «Offro da 1.800 a 3 mila euro al mese, nessuno vuole farlo» Battistoni, titolare di uno stabil… -

Lo studio: 'Con redditi più elevati il benessere è maggiore': anche a duemila euro al mese Ma qual è il motivo La prima idea che verrebbe in mente a chiunque è lo stipendio, ...Lo studio: 'Con redditi più elevati il benessere è maggiore': anche a duemila euro al mese Ma qual è il motivo La prima idea che verrebbe in mente a chiunque è lo stipendio, ...

Bagnini introvabili per l'estate 2023: «Offro da 1.800 euro a 3 mila euro al mese ma nessuno vuole farlo» Corriere della Sera

E anche quest'anno l'antifona sembra la stessa, specie per quanto riguarda i bagnini, argomento per cui dagli stabilimenti partono le prime avvisaglie di carenza di personale. Un solo stipendio e 6 ...C’era un tempo in cui i giovani ambivano al ruolo. Vuoi per la possibilità di trascorrere tre mesi in riva al mare, vuoi per la facilità di conoscere ragazze, vuoi soprattutto per guadagnare. Oggi la ...