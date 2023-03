Bagnini, in estate rischio torrette vuote: “Stipendi da 1800 euro a 3 mila euro al mese ma nessuno vuole farlo” (Di martedì 14 marzo 2023) Le spiagge italiane rischiano di restare senza Bagnini per la stagione 2023 alle porte: Stefano Battistoni, titolare di uno stabilimento di Cesenatico e alla guida della Cooperativa che offre il servizio di salvataggio, denuncia la carenza di persone disposte a lavorare per i lidi. “I nostri Bagnini – dice – o meglio i salvataggi in possesso del brevetto lavorano in cooperativa su più lidi con Stipendi che vanno da 1.800 euro netti al mese per chi è alle prime armi a 3 mila per i senior. Ma è comunque difficile trovare persone disposte a lavorare”. La ragione non sembra essere quindi legata a questioni contrattuali o di Stipendio. Il Contratto collettivo nazionale del Turismo prevede infatti uno Stipendio base di 1.200 ... Leggi su tpi (Di martedì 14 marzo 2023) Le spiagge italiane rischiano di restare senzaper la stagione 2023 alle porte: Stefano Battistoni, titolare di uno stabilimento di Cesenatico e alla guida della Cooperativa che offre il servizio di salvataggio, denuncia la carenza di persone disposte a lavorare per i lidi. “I nostri– dice – o meglio i salvataggi in possesso del brevetto lavorano in cooperativa su più lidi conche vanno da 1.800netti alper chi è alle prime armi a 3per i senior. Ma è comunque difficile trovare persone disposte a lavorare”. La ragione non sembra essere quindi legata a questioni contrattuali o dio. Il Contratto collettivo nazionale del Turismo prevede infatti unoo base di 1.200 ...

