(Di martedì 14 marzo 2023) L'attricefarà parte del cast di Bad4, riprendendo così ildinel sequel con Will Smith e Martin Lawrence. Bad4 potrà contare anche sul ritorno dinel cast della saga action con star Will Smith e Martin Lawrence. La pre-produzione del nuovo sequel è già iniziata e le riprese prenderanno il via nei prossimi mesi. Adil El Arbi e Bilall Fallah si occuperanno della regia del quarto capitolo di Bad, mentre Chris Bremner ne ha firmato la sceneggiatura.riprenderà quindi ildinel prossimo capitolo delle avventure con star la coppia di agenti interpretata da Will Smith e Martin Lawrence. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GeekGK_ : ?? ¡Vanessa Hudgens volverá como Kelly para 'BAD BOYS 4'! #VanessaHudgens #BadBoys - StorieASpicchi : O muori da eroe, o fai una puntata abbastanza lunga da parlare più dell’Est che dell’Ovest. 100 minuti di Brooklyn… - CarlottaRossi11 : Pallavolo A2 maschile - I 'bad boys' di Bonitta fermano la capolista giallorossa - iVolleymagazine : Pallavolo A2 maschile - I 'bad boys' di Bonitta fermano la capolista giallorossa - ConventoLonato : A -

A dodici mesi dall'accaduto e dal rinvio dei progetti in cantiere, Smith sarà presto non solo sul set di4 , ma anche su quello del film Netflix Fast and Loose che girerà subito dopo. Si ......Brittany non si ferma più e Good- Quei Cattivi Ragazzi ed è stato uno dei doppiatori originali del film d'animazione Angry Birds 2 . Infine, nel 2020, è entrato nel cast della commediaTrip ...Don't Cry The Cure 1979 Sembra incredibile ma uno dei brani più famosi dei Cure, quando venne ...Guy in cui il cantante si staccava nettamente dal piglio rock dei Queen, estremizzando il ...

Bad Boys 4: Vanessa Hudgens tornerà con il ruolo di Kelly Movieplayer

L'attrice Vanessa Hudgens farà parte del cast di Bad Boys 4, riprendendo così il ruolo di Kelly nel sequel con Will Smith e Martin Lawrence. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 14/03/2023 Bad Boys 4 potrà ...Da Keane a Montero, passando per Goikoetxea e Rool. I calciatori più fallosi e aggressivi nella storia del calcio.