Baba Vanga, la terribile profezia sul 2023 starebbe per avverarsi: di cosa si tratta

Una delle previsioni di Baba Vanga per il 2023 si starebbe per avverare. La veggente di origine bulgara, vissuta tra il 1911 e il 1996, come saprete, ha lasciato ai posteri una serie di anticipazioni anno per anno, che ogni volta che se ne parla (diciamolo chiaramente) fanno discutere. L'ultima? L'ha riportata «Leggo». Leggiamo insieme di cosa si tratta.

Dopo che Vladimir Putin ha intrapreso l'invasione dell'Ucraina con le truppe russe è balzata alle cronache nuovamente una delle profezie di Baba Vanga, meglio conosciuta come la Nostradamus dei Balcani. "Tutto si scioglierà come ghiaccio.

